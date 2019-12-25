رياضة | بعد أزمة عواد وأبو جبل.. تعديل في لائحة الزمالك

واستقر مسئولو الزمالك على تعديل بعض الأمور في لائحة الفريق تجنبًا لوقوع مشاكل بين لاعبي الفريق والحفاظ على حالة التركيز بشكل كامل.

جاء هذا القرار لمنع دخول اللاعبين في مناوشات بين بعضهم البعض، بعد واقعة محمد عواد ومحمد أبوجبل حارسا الزمالك، وتبادل الثنائي التراشق فيما بينهما عبر حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع الحارسان للتأكيد على أن المرحلة الحالية لا تحتمل مثل هذه التصرفات، مشددًا على أنه في حال تكرارها ستكون هناك عقوبة مشددة بالخصم المالي، مع إخطار اتحاد الكرة المصري بالأمر، لتطبيق القرار مباشرة.

وكان الزمالك تعادل أمس الثلاثاء مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري ليواصل نزيف النقاط في المسابقة المحلية.

