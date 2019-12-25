رياضة | ليس سانشو.. نجم الدوري الألماني يقترب من تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس سانشو.. نجم الدوري الألماني يقترب من تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، ملف تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب قرار رفع الحظر عنه من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي "يويفا" أوقف تشيلسي عن إتمام أي تعاقدات، بسبب ميزانيته وتدعيمات بلاعبين تحت السن، قبل أن يتم رفع الحظر مؤخرًا والسماح له بإجراء استقطابات شتوية.

وأشارت تقارير صحفية اليوم، إلى أن البلوز بدأ يستمع لمتطلبات مديره الفني فرانك لامبارد، والذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، مع بداية العام الجديد.

Advertisements

وقالت صحيفة "إكسبريس البريطانية" إن فيرنر يُعد الخيار الأولى بالنسبة الإنجليزي لامبارد، بسبب المستويات التي يقدمها بعدما سجل 18 هدفًا خلال 17 مباراة بالدوري الألماني لهذا الموسم.

وأضافت الصحيفة، إلى أن خيار فيرنر بالنسبة للامبارد، جاء في ظل إحتمالية رحيل الفرنسي أوليفه جيرو مهاجم البلوز، خلال يناير المقبل.

واختتمت الصحيفة، إلى أن تشيلسي سيعتمد على الشرط الجزائي الموضوع في عقد اللاعب مع ناديه، والتي تبلغ 27 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يُعد بالأمر السهل لجلبه إلى ستامفورد بريدج.

وكان فيرنر قام بتجديد عقده مع لايبزيج حتى عام 2023، بعدما كانت هناك تقارير صحفية تربطه بالرحيل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر الصيف القادم.