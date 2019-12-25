اونلاين | yalla kora اون سبورت مشاهدة مباراة المصري وطلائع الجيش yalla shoot بث مباشر مباراة المصري والطلائع كورة لايف المصري

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بثا مباشرا لمباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز من استاد السويس.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة.