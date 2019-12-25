شكرا لقرائتكم خبر عن لينجارد: يونايتد يشعر بثقة زائدة عند مواجهة فرق منتصف الجدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جيسي لينجارد لاعب وسط مانشستر يونايتد إن الإفراط في الثقة بالنفس هي السبب وراء بداية الفريق المهتزة للموسم حيث تعثر يونايتد في مواجهة فرق منتصف جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز يونايتد صاحب المركز الثامن على فرق المقدمة مثل مانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير لكنه خسر أمام كريستال بالاس ووست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد وواتفورد متذيل الترتيب. وطبق فريق المدرب النرويجي أولي جونار سولشار الهجمات المرتدة بأسلوب فعال في مواجهة الفرق القوية لكن يونايتد لم ينجح في التغلب على الفرق التي تعتمد على الأسلوب الدفاعي.

وقال لينجارد في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل «أمر غريب لكنه ربما يكون منطقيا. ربما نخوض تلك المباريات بذهنية اننا ضمنا الفوز.

«إذا حافظنا على ثبات المستوى والذهنية التي واجهنا بهما مانشستر سيتي وتوتنهام فلا أرى سببا يمنعنا من الفوز بجميع المباريات. يبدو أن ذهنية الفريق تتغير ... حين نبدأ أي مباراة بقوة ونحرص على التفوق فإننا نتسبب في مشاكل للفرق المنافسة».

Advertisements

وأضاف «للحفاظ على ثبات المستوى لبقية الموسم فإننا نحتاج إلى تلك الذهنية التي خضنا بها مباراة سيتي وتوتنهام حين نواجه فرقا في منتصف جدول الترتيب».

وواجه لينجارد (27 عاما) صعوبات في الحفاظ على مستواه ولم يسجل أو يصنع أي هدف في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم. لكن لينجارد يرى أنه سيستعيد أفضل حالاته.

وأضاف «أشعر أنني استعدت مستواي حاليا وسأعود إلى ما كنت عليه. بالطبع المستوى يتأرجح صعودا وهبوطا.

«حين يتراجع مستواك عليك أن تقاتل وتستمع إلى رأي المدرب وتعمل بجد في التدريبات وتبذل 110 في المئة من مجهودك. فعلت ذلك وأشعر بتحسن كبير».

وسيستضيف يونايتد منافسه نيوكاسل صاحب المركز التاسع غدا الخميس.