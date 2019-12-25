شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية في أول مران للزمالك في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ لاعبو الزمالك مرانه الأول في زامبيا، استعدادًا لمباراة زيسكو في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأجرى لاعبو الزمالك عملية الإحماء بالجري حول الملعب الذي يخوضون عليه التدريب الآن في مدينة ندولا الزامبية، تحت إشراف أمير عبدالعزبز المدرب المساعد بالجهاز الفني.

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وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، تقديم موعد تدريب الفريق اليوم في زامبيا ليكون في الخامسة والنصف بدلا من السابعة، لعدم وجود أضواء كاشفة في ملعب التدريب.

وهطلت أمطار غزيرة مع حدوث رعد على الملعب الذي أدى عليه الفريق أول مران له بالملعب الفرعي لاستاد ليفى مواناواسا بزامبيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل في زامبيا.