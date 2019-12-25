شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر تقديم موعد تدريب الزمالك اليوم في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، تقديم موعد تدريب الفريق اليوم في زامبيا ليكون في الخامسة والنصف بدلا من السابعة وذلك لعدم وجود أضواء كاشفة في ملعب التدريب.

ويستعد الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي والمقرر لها السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.