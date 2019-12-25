شكرا لقرائتكم الاهلي يسمح لوسائل الاعلام بحضور 15 دقيقة من المران الأخير قبل مواجهة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من المران الأخير عصر الجمعة القادم، قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"

فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهر الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب السلام، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، واستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندرى أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى يوم السبت المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويصل فريق بلاتينيوم إلى القاهرة فجر غد الخميس، حيث حرص مسؤولو النادي الأهلي على التواصل مع الفريق الزيمبابوي، لمعرفة موعد وصوله.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الأهلي، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهر الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.