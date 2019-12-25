شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته على ملعب التتش لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى، استعداداته على ملعب التتش بالجزيزة، لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب مباراة الاتحاد السكندري مساء الإثنين الماضي بالدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

وانتظم ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، فى مران الفريق الجماعى، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الضامة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الماضية.

وخاض ياسر مؤخرًا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى؛ وبعدما بات جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية إنتظم في مران اليوم.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تعديلاً على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري أمس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام، حيث قرر منح اللاعبين راحة أمس، ثم بدأ الفريق اليوم التحضير لمواجهة بلاتينيوم.

وأصبح ياسر أبراهيم جاهزاً للشاركة في مباريات الفريق المحلية والافريقية لكن يبقي القرار في "يد" السويسري رينيه فايلر الذي لم يعتمد على المدافع القادم للأهلي في يناير الماضي من سموحة وتجاهله بشكل واضح في المباريات لأسباب فنية.

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كما شهد المران مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الأيام الماضية، حيث خاض كهربا برنامجا تأهيليا طوال الأيام الماضية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في الفريق وفقاً لقرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وبعدما انتهى كهربا من البرنامج التأهيلي طوال الأيام الماضية بدأ في المشاركة بمران الفريق الجماعي تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة، حيث سيتم قيده محلياً وإفريقياً بعد التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية؛ النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ونجح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الاهلي ملف بطولة الدوري عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء الاثنين الماضي على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز والتى أستعاد الفريق بعدها قمة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.