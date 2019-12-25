شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجري اتصالات بهاني زادة للإطمئنان على بعثة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اتصالا هاتفيا بهاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثه الفريق الأول لكرة القدم بزامبيا للاطمئنان على البعثة بعد الوصول مباشره إلى مدينة ندولا الزامبية.

وأكد زادة لمنصور أن إجراءات دخول أفراد البعثة لم تستغرق دقائق معدودة بعدها توجهت إلى فندق الاقامة الذي يبعد عن المطار بعشر دقائق فقط.

كما أجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة اتصالا بأحمد زاهر المدير الإداري للفريق للاطمئنان على البعثة بعد علمه بتأخر الطائرة لمدة ساعتين لأسباب فنية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى مدينة ندولا الزامبية، منذ قليل، استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى المقرر لها السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأنهى الثنائى هانى زادة عضو المجلس الأبيض ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا، وأيمن حافظ المنسق العام للفريق كل الإجراءات الخاصة بوصول اللاعبين وانتقالهم إلى فندق الإقامة وتذليل كل العقبات التى قد يتعرض لها اللاعبون منذ الوصول وحتى موعد المغادرة عقب المباراة.

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وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت فى الوصول إلى زامبيا لمدة ساعتين إلا ربع، حيث كان من المفترض أن تصل طائرة الفريق 12 ظهر اليوم، إلا أنه تم تعديل موعد الوصول إلى 1:45 عصر اليوم.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين الا ربع.

وتوجهت بعثة الزمالك فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى زامبيا عن طريق ترانزيت إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف ومنها الي إلى مدينه ندولا الزامبية، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، مصير إقامة تدريب الفريق اليوم في زامبيا عقب وصول البعثة ورفض المدير الفني اتخاذ قرارا نهائيا بخوض المران من عدمه، بسبب الحالة البدنية للاعبين عقب رحلة السفر الطويلة من القاهرة الي زامبيا.

وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.