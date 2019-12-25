شكرا لقرائتكم سولشاير يجهز مانشستر يونايتد للموسم القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يحرز مانشستر يونايتد التقدم الذي كان يأمله المدرب أولي غونار سولشاير مع الاقتراب من منتصف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب النرويجي قال إن فريقه سيصبح أكثر ثباتا في المستوى مع اكتساب المزيد من الخبرة.

وقاد سولشاير، الذي تولى المسؤولية في ديسمبر العام الماضي، يونايتد لاحتلال المركز الثامن في الترتيب بعد 18 مباراة وتقل حصيلته البالغة 25 نقطة بأربع نقاط عما حققه في المرحلة نفسها الموسم الماضي.

وكانت الهزيمة 2-صفر أمام واتفورد متذيل الترتيب يوم الأحد هي الخامسة له هذا الموسم، وفشل الفريق في البناء على فوزه على توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في وقت سابق من الشهر الحالي.

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وأبلغ سولشاير وسائل إعلام بريطانية: في هذه اللحظة نحن متأخرون قليلا عما كنت أتمناه. كنا ندرك أن الموسم الحالي سيشهد لحظات صعود وهبوط، وهذا الموسم سنستخدمه للوصول إلى الفريق الأمثل في الموسم المقبل، لكن أتمنى أن نسرع من هذه العملية عن طريق تحقيق المزيد من النتائج الجيدة.

وأضاف: نريد أن نصبح فريقا يسيطر على المباريات ويخترق المنافسين. احتاج ليفربول إلى عدة سنوات ليصل إلى هذا المستوى ونحن بحاجة لمواصلة البناء لأن هذا هو ما نريد الوصول إليه، لكن أتوقع أن نكون أكثر ثباتا في المستوى وأكثر خبرة وأن نتعلم من هذه الانتكاسات.

ويلتقي يونايتد مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز التاسع في الدوري يوم الخميس قبل أن يزور بيرنلي يوم السبت.