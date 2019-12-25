شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم علي الجونة بهدف "وانجا" في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق سموحة في انهاء الشوط الأول بالتقدم علي نظيره الجونة بهدف نظيف عن طريق رونالد وانجا ، في المباراة التي تجمعهما ، على استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الماضية فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة، ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وشهد الشوط الأول ، انحصار الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين ، وشهدت المباراة أمطار غزيرة على أرضية ملعب المباراة ممت أدي إلي صعوبة كبيرة في تحرك الكرة بين أقدام اللاعبين .

Advertisements

وطالب حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بالتركيز الدفاعى لمواجهة قوة هجوم المنافس لخطف النقاط الثلاث حيث بدأ المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد ابو الفتوح، وخط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، خالد عبد الفتاح، يوسف ديوب، وخط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، ويتواجد على دكة بدلاء سموحة كل من: حسين تيمور، أحمد مكى، إسلام جمال، محمد نادى، محمود حليمو، أحمد جمال، شريف رضا.

فيما تعد مباراة اليوم هى الظهور الأول للبرتغالى بيدرو مديرًا فنيًا للجونة الذى تولى المسئولية خلفًا لرضا شحاتة الذى قاد الفريق فى مباراتين بشكل مؤقت فاز بهما بعد رحيل الصربى نيبوشا، وجاء التشكيل كالتالي حراسة المرمى: محمود الغرباوي، وخط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب، وجوناثان أنجويم خالد صبحي، وخط الوسط: أكرم توفيق وسيرج أكا، وعمرو عبد الفتاح «عموري»، وعمرو بركات، خط الهجوم: أحمد ريان وأحمد حمدي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: هيثم محمد، لؤي وائل، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، محمد محسن، آلان تشيامابادي..

ويرغب كل الفريقين في خطف النقاط الثلاثة من أجل المضي قدمًا في جدول المسابقة لذا تحدث كل مدرب مع لاعبيه عن أهمية الفوز وخطف النقاط الثلاثة.