شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد غدا الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فوز مصر باستضافة أول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام في الفترة من 23 وحتى 31 يناير2020 ، بمشاركة 42 دولة أفريقية حول العالم ، ويشهد المؤتمر حضور كل من المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب و الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أفريقيا ، كما يحضر المؤتمر دكتورة جهاد عامر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، و لاعبا الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولى ومريم عادل .

ويٌعد فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب حدثاً فريداً حيث أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد الخاص .

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وستشهد الألعاب مشاركة 768 لاعباً يتنافسون في أربع رياضات، هي خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى والبوشي. كما تشهد الألعاب إقامة خمس مؤتمرات على هامشها.

وتأتى إقامة هذه الألعاب أيضاً مع بعد بداية فترة الرئاسة الخامسة للمهندس أيمن عبد الوهاب (2020-2025)، واستكمالاً لما قام به في مجال الأولمبياد الخاص، والذى تمثل في إقامة تسع ألعاب إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا إقامة أول ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019 .