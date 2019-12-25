مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويٌعد فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب حدثاً فريداً حيث أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد الخاص .
وستشهد الألعاب مشاركة 768 لاعباً يتنافسون في أربع رياضات، هي خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى والبوشي. كما تشهد الألعاب إقامة خمس مؤتمرات على هامشها.
وتأتى إقامة هذه الألعاب أيضاً مع بعد بداية فترة الرئاسة الخامسة للمهندس أيمن عبد الوهاب (2020-2025)، واستكمالاً لما قام به في مجال الأولمبياد الخاص، والذى تمثل في إقامة تسع ألعاب إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا إقامة أول ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019 .
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