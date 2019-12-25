اخبار الرياضه

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يعقد غدا الخميس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل فوز مصر باستضافة أول ألعاب افريقية للأولمبياد الخاص والتي تقام  في الفترة من 23 وحتى 31 يناير2020 ، بمشاركة 42 دولة  أفريقية حول العالم ، ويشهد المؤتمر حضور كل من المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب و الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص أفريقيا ، كما يحضر المؤتمر دكتورة جهاد عامر رئيس اللجنة التنفيذية للألعاب، والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي، و لاعبا الأولمبياد الخاص المصري إبراهيم الخولى ومريم عادل . 

 

ويٌعد فوز مصر بتنظيم هذه الألعاب حدثاً فريداً حيث  أنها أول ألعاب افريقية تقام للأولمبياد الخاص . 

 

Advertisements

وستشهد  الألعاب مشاركة 768 لاعباً يتنافسون في أربع رياضات، هي خماسيات كرة القدم بنين وبنات، كرة السلة بنين وبنات، ألعاب القوى والبوشي. كما تشهد الألعاب إقامة خمس مؤتمرات على هامشها. 

 

وتأتى إقامة هذه الألعاب أيضاً مع بعد بداية فترة الرئاسة الخامسة للمهندس أيمن عبد الوهاب (2020-2025)، واستكمالاً لما قام به في  مجال الأولمبياد الخاص، والذى تمثل في إقامة تسع ألعاب إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا إقامة أول ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي عام 2019 .

 

يذكر أن مصر حققت  إنجازاً رياضياً جديداً بنجاح لاعبى الاولمبياد الخاص المصرى باقتناص بطاقتى تأهل للمشاركة فى الألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021، من خلال المشاركة فى الكأس الإقليمى الأول للفلوربول والتى أقيمت بالقاهرة وشهدت مشاركة 11 فريقا من 6 دول العربية هى: مصر والإمارات والسعودية والكويت والأردن والمغرب، فيما حصل المغرب على بطاقتين أيضا، وكل من والإمارات على بطاقة واحده، لتنظم الفرق الست إلى 45 فريقا تشارك فى تلك من بين 7 رياضات تشهدها الألعاب العالمية بالسويد .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فوز مصر بتنظيم أول العاب افريقية للأولمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا