شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك 4 ساعات راحة ويتدرب فى الـ7 مساء بـ زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربع ساعات بعد تناول طعام الغداء على أن يؤدى الفريق مرانه فى السابعة مساء اليوم، على أحد الملاعب الفرعية للاستاد الرئيسى الذى تقام عليه المباراة أمام زيسكو الزامبي والمقررة إقامتها السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدوري المجموعات الأفريقى.

ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى الثانية عصر اليوم إلى مدينة ندولا الزامبية، وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين. وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن سبب تأخر وصول طائرة الفريق هو ظروف الطيران الإثيوبى، حيث تأخرت طائرة الفريق فى الإقلاع من أديس أبابا لمدة ساعتين إلا ربع. Advertisements وكان فى استقبال البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فرير سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر ابراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدى.

وضمت قائمة اللاعبين في بعثة الزمالك كل من : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.

وأنهى الثنائى هانى زادة عضو المجلس الأبيض ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا، وأيمن حافظ المنسق العام للفريق كل الإجراءات الخاصة بوصول اللاعبين وانتقالهم إلى فندق الإقامة وتذليل كل العقبات التى قد يتعرض لها اللاعبون منذ الوصول وحتى موعد المغادرة عقب المباراة.