الامارات | تركي آل الشيخ جاهز لشراء أول ناد سعودي بعد الخصخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ جاهز لشراء أول ناد سعودي بعد الخصخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية، اليوم، أنه سيكون أول من يشتري فريقا سعوديا في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية الرياضية في المملكة.

ودعا مجلس الشورى السعودي، في توصية له أمس، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية.

وذكرت صحيفة "اليوم اونلاين" الحكومية السعودية انها التقت رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق المستشار تركي آل الشيخ اليو الاربعاء، وسألته عن رأيه في الأمر، فأوضح أنه سيكون أول من يشتري فريقا سعوديا حال طُبق هذا القرار.

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يذكر أن تركي آل الشيخ سبق أن اشترى نادي "الأسيوطي" في مصر وغير اسمه لـ "بيراميدز" قبل أن يتخلى عن ملكيته بعد عام واحد وينتقل للاستثمار في الأندية الإسبانية، حيث يمتلك نادي ألميريا الذي يلعب في الدرجة الثانية.

ويتواجد ألميريا حاليا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر قادش.