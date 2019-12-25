شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يقترب من ضم أوناي نونيز.. وأرسنال قد يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقترب نادي وست هام الإنجليزي من التعاقد مع أوناي نونيز، لاعب أتليتك بيلباو الإسباني، إلا أنه قد يواجه تدخل من أرسنال لخطف الصفقة.

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وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن الهامرز واثقون من إتمام صفقة انضمام «نونيز» لتعزيز خط دفاع الفريق الذي يسعى للهرب من شبح الهبوط، إذ يحتل حاليًا المركز الـ 16 بـ 19 نقطة.

ويملك «نونيز» شرطًا جزائيًا في عقده مع بيلباو تقدر قيمته بـ 25 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يصبح مفتاح أرسنال لخطفه قبل وست هام، إذ أكد التقرير الإسباني دخول اللاعب على رادار الجانرز، الذي أعلنت إدارته مؤخرًا تعيين لاعب النادي السابق مايكل أرتيتا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وارتبط الدولي الإسباني بالانتقال إلى عدد من الأندية، أبرزها بايرن ميونخ الألماني.