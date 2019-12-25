شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلي في 2019: أكبر انتصار وأثقل هزيمة في أفريقيا.. ولقبين محليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ساعات قليلة تفصلنا عن إسدال الستار على عام 2019، بما جاء فيه من انتصارات وانكسارات، أفراح وأحزان، ونحن بصدد استقبال عام ميلادي جديد يحل عيلنا هو 2020.

وعلى مستوى كرة القدم المصرية، نخص في التقرير التالي حصاد فريق الكرة بالنادي الأهلي على مدار العام.

أولاً: حصاد المباريات «النتائج والأهداف»

خاض الأهلي 47 مباراة خلال عام 2019 بمسابقات الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي ورابطة دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفريق خلالهم 37 انتصاراً ونال 7 هزائم وحقق 3 تعادلات، الفوز الأكبر كان على حساب اطلع برة بطل جنوب السودان في دوري الأبطال بتسعة أهداف نظيفة والهزيمة الأثقل في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي بالمسابقة ذاتها، وسجل الأهلي 100 هدف وسكن شباكه 26 هدفاً، علماً بأن الفريق تتبقى له مباراة وحيدة في 2019 ستكون أمام بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر الجاري بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ثانياً: أثقل هزيمة وأكبر فوز في تاريخ أندية مصر أفريقياً

كثير من التفاوت ساد مستوى الأهلي على مستوى النتائج والأداء خلال هذا العام، فتكشف لغة الأرقام في حصاد 2019 بالنادي الأحمر أن الفريق نال أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات الأندية المصرية ببطولات أفريقيا خلال خسارته بخماسية نظيفة على يد صن داونز الجنوب أفريقي بذهاب ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، في حين أنه كسر رقم الإسماعيلي وحقق أكبر انتصار في تاريخ الأندية المصرية بالمشاركات القارية بتسعة أهداف نظيفة في شباك اطلع برة الجنوب سوداني في إياب تمهيدي دوري الأبطال بالنسخة الجارية.

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ثالثاً: ثنائي أجنبي يقود الفريق ويوسف في ولاية مؤقتة

تناوب على تدريب فريق الكرة بالنادي الأهلي 3 مدربين خلال عام 2019، فالبداية كانت بتولي الأورجوياني مارتن لاسارتي تدريب الفريق، وهو أول مدير فني من قارة أمريكا اللاتينية يقود الفريق فنياً وحقق لاسارتي لقب الدوري مع الأهلي، وخاض معه في كل البطولات 32 مباراة خسر خلالهم في 6 وتعادل في 3 وفاز في 23 مباراة، ويعتبر لاسارتي هو أول مدير فني للأهلي في االقرن الحالي يخسر أمام فريق واحد في 3 مواجهات متتالية وذلك في مواجهة بيراميدز، بينما تولى محمد يوسف القيادة الفنية في فترة مؤقتة ما بين رحيل لاسارتي وقدوم السويسري رينيه فايلر، وقاد خلالها الفريق لانتصاره التاريخي على اطلع برة بتسعة أهداف نظيفة، أما فايلر فاستهل رحلته مع الفريق بحصد لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك وخاض 14 مباراة مع الفريق فاز في 13 منها وخسر واحدة ولم يحقق أي تعادل.

رابعاً: لقبان محليان وتشوق للأميرة السمراء

حقق الأهلي لقبين على مستوى المنافسات الكروية في عام 2019، الأول هو لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه، حيث حقق القب بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك وحصد 80 نقطة مقابل 72 للفريق الأبيض، والثاني جاء بحصد لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك أيضاً في مباراة حسمها الأحمر بنتيجة 3/2، بينما تتشوق جماهير التتش لعودة الألقاب القارية عقب السقوط المدوي في 2019 بالنسخة الماضية والخسارة الكارثية في ربع النهائي على يد صن داونز عقب نهائيين عجز خلالهما الفريق عن التتويج، في الوقت الذي تنتظر خلاله أنصار النادي ما ستفسر عنه نتائج النسخة الحالية من المسابقة.

خامساً: الشحات هداف الأهلي في 2019

يعتلي الجناح الأيمن للأهلي حسين الشحات قائمة هدافي الأهلي في عام 2019 في كل البطولات برصيد 14 هدفاً يليه كل من المغربي وليد أزارو والتونسي على معلول ولكل منهما 12 هدفاً، ثم النيجيري جونيور أجايي برصيد 10 أهداف.

سادساً: صفقات الأهلي في 2019

على مستوى الصفقات أبرمت إدارة النادي في عام 2019 عدة صفقات بدأت بالحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو ولاعبي الوسط حمدي فتحي ومحمد محمود والجناح حسين الشحات واستعارة رمضان صبحي والظفر بمحمود وحيد الظهير الأيسر والمدافع ياسر إبراهيم في يناير من 2019، قبل أن تضم الإدارة كل من محمود متولي ومحمد مجدي «قفشة» والمالي أليو ديانج في الصيف الماضي، والتعاقد مع كهربا في موسم الانتقالات الشتوية الجاري على أن يتم قيد اللاعب بدايةً من يناير 2020.