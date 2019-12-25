شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد ومكان «السوبر».. ويكلف «فضل» بدراسة العروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كلفت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد فضل عضو اللجنة، بدراسة العروض المقدمة للاتحاد بشأن تنظيم مباراة السوبر المصري بالتنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد «بريزينتيشن» على أن يتم العرض على اللجنة لاختيار العرض المناسب من حيث مكان إقامة المباراة وموعدها.

وأكد محمد فضل، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، أن الاتحاد لم يستقر بشكل نهائي على المكان والموعد وأن ما نشر بهذا الصدد مجرد اجتهادات.

وكانت انتشرت تقارير صباح اليوم، تفيد بأن مباراة السوبر المصري ستقام في دولة الإمارات العربية، خلال شهر فبراير المقبل.