شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل زامبيا.. والفريق يتدرب اليوم استعدادًا لمواجهة زيسكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الثانية عصر اليوم الاربعاء، إلى مدينة ندولا الزامبية، وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا بإثيوبيا لمدة ساعتين.

وكان في استقبال البعثة المهندس هانى زاده عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة، وأيمن حافظ المنسق العام، ومحمد فرير سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا، وعبدالناصر إبراهيم الملحق الإداري، ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة أربع ساعات بعد تناول طعام الغداء على أن يؤدي الفريق مرانه في السابعة مساء اليوم، على أحد الملاعب الفرعية للاستاد الرئيسي الذي تقام عليه المباراة أمام زيسكو الزامبي، والمقررة إقامتها السبت المقبل في الجولة الثالثة لدوري المجموعات الإفريقي.