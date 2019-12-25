شكرا لقرائتكم 3 لاعبين يدقون باب الرحيل عن مصر المقاصة يناير المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب 3 لاعبين من فريق مصر للمقاصة، من الرحيل عن صفوف الفريق الفيومى فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفنى للفريق.

واستقر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق، على الرحيل فى يناير، ويبحث عن عرض داخل أو خارج مصر، حيث يعتمد المدير الفنى للفريق على محمود حمدى فى المباريات بصفة أساسية.

كما يبحث محمد دبش وشريف حازم مدافعا الفريق عن عروض للرحيل فى يناير أيضا حيث أصبحت فرص مشاركتهما فى المباريات معدومة فى ظل استبعادهما الدائم من قوائم المباريات.

ويدرس الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة رفع عقوبة الخصم التى وقعتها إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام على لاعبى الفريق، عقب الهزيمة من الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الثامن بالدوري.

Advertisements

وكان مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد قرر خصم 5% من مستحقات جميع اللاعبين بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى، وإيقاف مستحقات جميع اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا.

وأكد المدير الفنى للمقاصة لجهازه المعاون انه يدرس التحدث مع إدارة النادى ورفع العقوبات على اللاعبين فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة وفى مقدمتها مباراة الأهلى فى الجولة الـ 11 للدورى، والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

وقال المدير الفنى للجهاز المعاون انه يشعر بحجم المجهود الذى يقدمه اللاعبون فى المباريات، إلا أن سوء التوفيق وبعض الأخطاء الدفاعية أثرت على النتائج، حيث حقق الفريق الفيومى التعادل فى اخر مباراتين امام كل من طنطا واف سى مصر.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 13 فى جدول الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات حيث حقق الفريق الفيومى الفوز فى مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مباريات.