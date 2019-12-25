شكرا لقرائتكم تأجيل اجتماع مجلس الاتحاد واللاعبين لسوء الأحوال الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم الاتفاق على أن يكون غدا الخميس هو الموعد الجديد فى استاد الإسكندرية فى السابعة مساء ويعد التدريب الأساسى للاعبين.
وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد أعلن كل الدعم للجهاز واللاعبين عقب الهزيمه من الاهلى برباعيه
موكدا اغلاق صفحه الاهلى كما ناشد مصيلحى الجماهير الوفيه بضروره الوقوف خلف الفريق فى مباراته الهامه امام الاسماعيلى فى دور ال٨ للبطوله العربيه.
وقد تعهد الجهاز الفنى واللاعبين على تقديم مباراه طيبه واللعب باداء رجولى لتحقيق نتيجه ايجابيه ومصلحه جماهير سيد البلد.
وقد وافق الامن على حضور ٧ الاف مشجع المباراه ومن المنتظر زياده الحضور الجماهيرى
وتم طرح تذاكر المباراه اليوم بنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى وكانت باب ٧ " و٨" و ٩"، ١٠ تم تحديها فئه ٢٠ جنيه
بينما تم الاتفاق على ان يكون
باب ٢ ب ٥٠ جنيه
فيما تقرر ان تكون المقصوره ب ٥٠٠ جنيه
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