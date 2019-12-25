شكرا لقرائتكم كهربا ينشر صورة في أول مران جماعي له بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، جناح النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكانت الصورة تظهر تدريب اللاعب في أول مران جماعي له بالقلعة الحمراء بعد أن كان ينفذ برنامج تأهيلي بإشراف من رينيه فايلر.

كما وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل.

وقال مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365 "، إنه تم التواصل مع الفيفا خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى ناد سواء فى مصر أو خارجها وبالتالى سيتم قيده فى قائمة الأهلى فى حالة وصول العقود الرسمية من الأهلى أول يناير المقبل.

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تابع أن كهربا ليس مقيدا فى قائمة الزمالك كما يتردد وهو ما أكده الفيفا عنده وافق على قيد اللاعب فى صفوف أفيش البرتغالى، موضحا أن تعاقد الأهلى مع اللاعب سليم.