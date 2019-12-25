شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم مباراة إنبى وحرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع: على فوزي وأسامة جلال، ورامي صبري وصلاح سليمان.
خط الوسط: كريم فؤاد وعبد الرحمن عماد، وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني.
خط الهجوم: محمد شريف ومحمود قاعود.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء: عمرو حسام وزياد كمال، وحميد ماو وأحمد شكري، وأحمد العجوز وعمر بسام.
أما تشكيل الحرس جاء كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد السعدني:
خط الدفاع: خالد سامي وحسن مجدي، وأحمد حمزة وعبدالله جمعة.
خط الوسط: مصطفى جمال ومصطفى الزناري، ومحمد أسامة وأنتوني لوكاسا.
خط الهجوم: أحمد شرويدة ومحمد جريندو
بهذه النتيجة احتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما احتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.
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