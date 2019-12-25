شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم مباراة إنبى وحرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى ، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع المارد البترولى رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السابع لجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 11 نقطة فى المركز العاشر ، فى لقاء متوسط المستوى فشل فيه الفريقان فى السيطرة على منطقة المناورات ولم تسنح أى فرص على المرميين باستثناء بعض الكرات من جانب عبد اللطيف جريندو مهاجم حرس الحدود الذى بذل مجهودا كبيرا فى منطقة الوسط قابله دفاع محكم من المارد البترولى عن طريق رامى صبرى وأسامة جلال ، فى المقابل لم يظهر محمد شريف مهاجم إنبى الذى ينافس على لقب هداف الدورى فى الموسم الحالى بأى خطورة على مرمى احمد السعدنى حارس مرمى الحدود ، وقد أشهر حكم المباراة الكارت الاحمر فى وجه حامد محمد لاعب الحدود لحصوله على إنذارين . وقد بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي. خط الدفاع: على فوزي وأسامة جلال، ورامي صبري وصلاح سليمان. خط الوسط: كريم فؤاد وعبد الرحمن عماد، وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني. خط الهجوم: محمد شريف ومحمود قاعود. بينما يجلس على مقاعد البدلاء: عمرو حسام وزياد كمال، وحميد ماو وأحمد شكري، وأحمد العجوز وعمر بسام. Advertisements أما تشكيل الحرس جاء كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني: خط الدفاع: خالد سامي وحسن مجدي، وأحمد حمزة وعبدالله جمعة. خط الوسط: مصطفى جمال ومصطفى الزناري، ومحمد أسامة وأنتوني لوكاسا. خط الهجوم: أحمد شرويدة ومحمد جريندو بهذه النتيجة احتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما احتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مباراة إنبى وحرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.