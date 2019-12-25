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شكرا لقرائتكم الاهلي ضد بلاتينيوم .. ترتيب مجموعة المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم
يستضيف فريق الأهلى نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي فى تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلى إلى تعزيز حظوظه فى الصعود إلى الدور التالي في بطولة أبطال افريقيا،بالفوز أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، خصوصا أنه خسر في المواجهة الأولي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية.
ترتيب مجموعة الأهلي
ويمتلك الأهلي في بنك رصيده 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب مجموعته بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.
الاهلي ضد بلاتينيوم
يذكر أن فوز الأهلي أمام بلاتينيوم يمنحه فرصة جيدة لمزاحمة النجم على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة أمام الهلال السوداني.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز.
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