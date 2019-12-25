شكرا لقرائتكم اليوم الظهور الأول لبيدرو مع الجونة امام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الخامسة من مساء اليوم فريق الجونة مع نظيره سموحة ، فى إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز ، فى اللقاء الذى يقام باستاد الأسكندرية .

تعٌد مباراة اليوم هى الظهور الأول للبرتغالى بيدرو مديرًا فنيًا للجونة الذى تولى المسئولية خلفًا لرضا شحاتة الذى قاد الفريق فى مباراتين بشكل مؤقت فاز بهما بعد رحيل الصربى نيبوشا .

وقبل مواجهة الجونة وسموحة ، فقد سبق وكان بيدرو أحد أفراد الجهاز المعاون لمانويل جوزيه فى الأهلى ، وبعد الرحيل عاد على مصر ، فى منصب الرجل الاول كمديرا فنيا للإسماعيلى ، وقاد الفريق فى 15 مباراة ، فاز فى 8 لقاءات ، و خسر مواجهتان ، و تعادل 5 مباريات .

وكان آخر ظهور لـ"بيدرو" فى الملاعب المصرية فى مايو 2018، وبالتحديد يوم 7 مايو، أى منذ عام و7 أشهر وأسبوعين و4 أيام ، فى مباراة نصف نهائى كأس مصر أمام الزمالك، وانتهى اللقاء بهزيمة الدراويش برباعية مقابل هدف.

Advertisements

وبعد الخسارة رحل بيدرو عن الإسماعيلية ولم يعد مرة أخرى إلى مصر، إلا بعد التعاقد مع الجونة .

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

ويرغب كلا الفريقين في خطف النقاط الثلاثة من أجل المضي قدمًا في جدول المسابقة لذا تحدث كل مدرب مع لاعبيه عن أهمية الفوز وخطف النقاط الثلاثة.