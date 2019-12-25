شكرا لقرائتكم شوبير يكشف موعد قيد كهربا فى قائمة الأهلي رسميا وموقف اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "مع شوبير" على قناة أون سبورت، عن موعد قيد كهربا في قائمة النادي الأهلى رسمياً عبر إذاعة أون سبورت إف إم، كما كشف عن موقف اتحاد الكرة من صحة تعاقده مع القلعة الحمراء من عدمه.

وقال أحمد شوبير أن تعاقد النادي الأهلي مع كهربا صحيح وفي موقف قانوني سليم، حيث أن اتحاد الكرة والفيفا أثبتا أنه ليس مقيد بالزمالك وإنما كان ضمن صفوف فريق أفيش البرتغالي، وسيتم قيده رسمياً في يناير بعد وصول بطاقة اللاعب من النادي البرتغالي، أما في حالة عدم وصول البطاقة فتقوم باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب.