شكرا لقرائتكم شوبير يكشف موعد قيد كهربا فى قائمة الأهلي رسميا وموقف اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أحمد شوبير أن تعاقد النادي الأهلي مع كهربا صحيح وفي موقف قانوني سليم، حيث أن اتحاد الكرة والفيفا أثبتا أنه ليس مقيد بالزمالك وإنما كان ضمن صفوف فريق أفيش البرتغالي، وسيتم قيده رسمياً في يناير بعد وصول بطاقة اللاعب من النادي البرتغالي، أما في حالة عدم وصول البطاقة فتقوم باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب.
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