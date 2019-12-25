شكرا لقرائتكم خالد بيومى يعلن إقامة السوبر المصرى فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد بيومى، المحلل الرياضى، عن إقامة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء إعلان خالد بيومى عن مكان إقامة السوبر بعد بحث اللجنة الخماسية لمكان مناسب لإقامة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلى ضد المصرى، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى ألفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطنى الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

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ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكترونى قالت فيه: "فى إطار التعأون الرياضى بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبى الرياضى ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلى بطل الدورى والزمالك بطل الكأس، فى أبوظبى خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصرى بين ألفريقين الكبيرين مرتين فى العين وأبوظبى، بجانب لقاء السوبر بين الأهلى والمصرى البورسعيدى".