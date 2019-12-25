موعد مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم في دوري ابطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد بلاتينيوم ستارز يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى لخوض مواجهة مصيرية حينما يلتقي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ويستضيف الأهلى نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي فى تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وخسر الأهلي المواجهة الأولي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية. Advertisements الاهلي ضد بلاتينيوم

ويبحث الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر عن الفوز أمام بلاتينيوم لمزاحمة النجم على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة أمام الهلال السوداني.

دوري ابطال افريقيا .. ترتيب مجموعة الأهلي يذكر أن الأهلي يمتلك 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب مجموعته بالتساوي مع الهلال السوداني، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

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