شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة تضرب ملعب استاد الاسكندرية خلال مباراة سموحة والجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه بالتركيز الدفاعى لمواجهة قوة هجوم المنافس لخطف النقاط الثلاث حيث بدأ المباراة بتشكيل يتكون من حراسة المرمى: الهانى سليمان، وخط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد ابو الفتوح، وخط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، خالد عبد الفتاح، يوسف ديوب، وخط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا، ويتواجد على دكة بدلاء سموحة كل من: حسين تيمور، أحمد مكى، إسلام جمال، محمد نادى، محمود حليمو، أحمد جمال، شريف رضا.
فيما تعد مباراة اليوم هى الظهور الأول للبرتغالى بيدرو مديرًا فنيًا للجونة الذى تولى المسئولية خلفًا لرضا شحاتة الذى قاد الفريق فى مباراتين بشكل مؤقت فاز بهما بعد رحيل الصربى نيبوشا، وجاء التشكيل كالتالي حراسة المرمى: محمود الغرباوي، وخط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب، وجوناثان أنجويم خالد صبحي، وخط الوسط: أكرم توفيق وسيرج أكا، وعمرو عبد الفتاح «عموري»، وعمرو بركات، خط الهجوم: أحمد ريان وأحمد حمدي، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: هيثم محمد، لؤي وائل، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، محمد محسن، آلان تشيامابادي..
ويرغب كل الفريقين في خطف النقاط الثلاثة من أجل المضي قدمًا في جدول المسابقة لذا تحدث كل مدرب مع لاعبيه عن أهمية الفوز وخطف النقاط الثلاثة
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