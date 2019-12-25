الدحيل القطري يتعاقد مع الكرواتي ماندزوكيتش









اسماء السيد - تعاقد نادي الدحيل متصدر الدوري القطري لكرة القدم الثلاثاء مع مهاجم يوفنتوس الإيطالي الدولي الكرواتي السابق ماريو ماندزوكيتش.

ونشر النادي على حسابه الرسمي بتوتير الثلاثاء صورة للنجم الكرواتي وهو يوقع على العقد، مرحبا به باللغة الانكليزية دون أي تفاصيل عن العقد الذي أشارت تقارير صحافية أن مدته لموسمين ونصف الموسم.

ويبدأ ماندزوكيتش (33عاما) مشواره مع الدحيل اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل عندنا ينطلق الدور الثاني من مسابقة الدوري بمواجهة قطر في الثاني منه.

وجاء تعاقد الدحيل مع ماندزوكيتش في إطار سعيه إلى استعادة لقب الدوري المحلي، والمنافسة على لقب مسابقة دوري ابطال اسيا حتى يضمن اللعب في بطولة كأس العالم للاندية 2020 بالدوحة.

وبات ماندزوكيتش الذي وصل الى الدوحة أول من أمس وخضع للفحص الطبي، المحترف الأجنبي الخامس بصفوف الفريق بجانب زميله السابق في فريق السيدة العجوز الدولي المغربي السابق المهدي بنعطية والتونسي يوسف المساكني والعراقي مهند علي والبرازيلي ادملسون.

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وكان ماندزوكيتش في طريقه في بداية الموسم الى صفوف الريان، لكن المفاوضات تعثرت في اللحظات الاخيرة.

وبانضمامه إلى الدحيل، أسدل ماندزوكيتش الذي اعتزل اللعب دوليا في 14 آب/أغسطس 2018 عقب قيادة منتخب بلاده غلى وصافة مونديال روسيا، الستار عن أربعة مواسم ونصف مع فريق السيدة العجوز.

ولم يلعب ماندزوكيتش أي مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بعدما خرج من حساباته مدربه الجديد ماوريتسيو ساري، وأبدت أندية عدة رغبتها في التعاقد معه ابرزها مانشستر يونايتد الانكليزي.

ويعد ماندزوكيتش من اكثر اللاعبين خبرة مع صفوة الأندية الاوروبية، اذ حمل ألوان بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الاسباني ويوفنتوس، بعد تألقه مع دينامو زغرب الكرواتي وفولفسبورغ الألماني.

ودافع الكرواتي عن ألوان يوفنتوس منذ حزيران/يونيو 2015 قادما اليه من أتلتيكو مدريد، وسجل له 44 هدفا في 162 مباراة.