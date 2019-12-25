شباب الاهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب كأس الامارات بالفوز على النصر









اسماء السيد - استهل شباب الاهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس الامارات لكرة القدم بنجاح وتأهل الى ربع النهائي بفوزه على النصر 2-1 الثلاثاء في ختام دور الـ16.

واكتمل عقد ربع النهائي بتأهل الجزيرة على حساب الوحدة 3-2، والوصل على خورفكان 1-صفر، والاتحاد كلباء على البطائح (درجة ثانية) 4-2.

في المباراة الاولى، تابع شباب الاهلي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن الشارقة المتصدر، عروضه القوية في كافة المسابقات، بحسمه مباراة "دربي" دبي مع النصر لصالحه في اربع دقائق.

وبعد شوط اول سلبي، افتتح البرازيلي ليوناردو دا سيلفا التسجيل من ركلة حرة سكنت شباك حارس مرمى النصر احمد شامبيه(54)، ثم اضاف المدافع المتقدم محمد مرزوق الثاني (58).

وقلص الاسباني الفارو نيغريدو الفارق (72)، قبل ان يهدر فرصة ثمينة للتعديل اثر انفراد تام (74).

وقال الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الاهلي ان تفاوت الاداء سببه "ضغط المباريات"، حيث لعب فريقه امام خورفكان في الدوري الجمعة، وسيواجه الاتحاد كلباء السبت في المسابقة نفسها.

وأضاف "طلبت من اللاعبين الهدوء وتوزيع جهدهم على مدار الشوطين، الفضل دائما في النتائج يعود للاعبين ويجب ان نشكرهم على ما يقومون به، وخوض مباراة كل اربعة ايام".

Advertisements

وفي الثانية، تقدم الجزيرة على الوحدة بعد ست دقائق من البداية عبر ركلة جزاء سددها بنجاح علي مبخوت بعدما حصل عليها الدولي الاماراتي بنفسه بعد عرقلته من حسين عباس الذي طرد على اثرها.

وادرك الوحدة التعادل عبر طحنون الزعابي (58)، لكن زايد العامري الذي شارك بديلا لمبخوت المصاب، سجل هدفين للجزيرة (63 و70).

وسجل الارجنتيني سيباستيان تيغالي هدف الوحدة الثاني في الدقيقة 90.

وفاز الاتحاد كلباء على البطائح باربعة اهداف سجلها احمد النقبي (32 و54) والتوغولي بنيل مالابا (71 من ركلة جزاء و83) مقابل هدفين للبرازيلي الكسندر ميدريوس (43 و77 من ركلة جزاء).

وانهى الفريق الممثل للدرجة الثانية المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد مدافعه عيسى علي (70) ومهاجمه ميدريوس (90).

وقاد البرازيلي فابيو ليما فريقه الوصل الى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على خورفكان في الدقيقة 69.

وكان تأهل الى ربع النهائي ايضا الذي تجري قرعته لاحقا، فرق الشارقة وبني ياس والظفرة والعين.