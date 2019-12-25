شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل سموحة والجونة فى مواجهة الفريقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة نادي الجونة بعد قليل ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز، وجاء التشكيل كالآتى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد ابو الفتوح.

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، خالد عبد الفتاح، يوسف ديوب.

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.

ويتواجد على دكة بدلاء سموحة كل من: حسين تيمور، أحمد مكى، إسلام جمال، محمد نادى، محمود حليمو، أحمد جمال، شريف رضا.

فيما أعلن البرتغالي بيدور بارني، المدير الفني الجديد للجونة، عن تشكيل فريقه الرئيسي، الذي يواجه نظيره سموحة، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي.

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خط الدفاع: باسم على ومحمد نجيب، وجوناثان أنجويم خالد صبحي.

خط الوسط: أكرم توفيق وسيرج أكا، وعمرو عبد الفتاح «عموري»، وعمرو بركات.

خط الهجوم: أحمد ريان وأحمد حمدي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: هيثم محمد، لؤي وائل، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، محمد محسن، آلان تشيامابادي.

وتعد مباراة اليوم، هي الظهور الأولى للبرتغالي بيدور بارني، الذي جاء خلفا للصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، الذي تمت إقالته بعد سوء النتائج.

ويدخل سموحة المباراة ، بعد التعادل السلبى مع الزمالك فى الجولة الماضية فيما فاز الجونة على طلائع الجيش بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة، ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاء وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

ويرغب كل الفريقين في خطف النقاط الثلاثة من أجل المضي قدمًا في جدول المسابقة لذا تحدث كل مدرب مع لاعبيه عن أهمية الفوز وخطف النقاط الثلاثة.