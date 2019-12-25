3 لاعبين يبحثون الرحيل عن مصر للمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث 3 لاعبين داخل فريق مصر للمقاصة عن عروض للرحيل عن صفوف الفريق الفيومي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني للفريق.

اللاعبون الثلاثة هم احمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الفريق والذي استقر علي الرحيل في يناير ويبحث عن عرض داخل او خارج مصر حيث يعتمد المدير الفني للفريق علي محمود حمدي في المباريات بصفة أساسية.

كما يبحث محمد دبش وشريف حازم مدافعا الفريق عن عروض للرحيل في يناير أيضا حيث أصبحت فرص مشاركتهما في المباريات معدومة في ظل استبعادهما الدائم من قوائم المباريات.

ويدرس الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة رفع عقوبة الخصم التي وقعتها إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام علي لاعبي الفريق، عقب الهزيمة من الاتحاد السكندري في الأسبوع الثامن بالدوري.

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وكان مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد قرر خصم 5% من مستحقات جميع اللاعبين بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى، و إيقاف مستحقات جميع اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب النتائج السلبية التى حققها الفريق مؤخرًا.

وأكد المدير الفني للمقاصة لجهازه المعاون انه يدرس التحدث مع إدارة النادي ورفع العقوبات علي اللاعبين في حالة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة وفي مقدمتها مباراة الأهلي في الجولة الـ 11 للدوري، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل علي استاد الدفاع الجوي.

وقال المدير الفني للجهاز المعاون انه يشعر بحجم المجهود الذي يقدمه اللاعبون في المباريات الا أن سوء التوفيق وبعض الأخطاء الدفاعية أثرت علي النتائج، حيث حقق الفريق الفيومي التعادل في اخر مباراتين امام كل من طنطا واف سي مصر.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 9 نقاط جمعها من 10 مباريات حيث حقق الفريق الفيومي الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.