شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء بنات نجوم الكرة يعنى إيه؟.. تمارا متعب: شجرة النخيل.. شايان الحضرى: جدير بالتقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا اسمه الذى يحمل العديد من صفاته الشخصية منذ ولادته، لكن فى الآونة الأخيرة ظهرت أسماء بنات مختلفة عن الأسماء المصرية التقليدية المعروفة، ويبدو أن نجوم الكرة حرصوا على إطلاق أسماء جديدة على بناتهم تحمل معانى مختلفة، مثل تمارا وسيلين عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وشايان عصام الحضرى ابنة حارس مرمى منتخب مصر السابق ولولوه حازم إمام نجم الزمالك السابق فضلا عن فاطيما أحمد فتحى جوكر الأهلى.

ويرصد ”الخليج 365” معانى بنات هؤلاء النجوم فى التقرير التالى :

يعد اسم تمارا من الأسماء العربيّة التى تحمل معنى قد لا يعرفُه الكثير، ومعناه: شجرة النخيل أو ثمر النخيل.

وتحمل ابنة عماد متعب الصغرى اسم سيلين، ولا يوجد ما يؤكد وجود أصل لكلمة سيلين فى المعجم العربى لكن أقرب كلمة لها فى المعجم هى سيل وهى مشتقة من سيلان الماء أو سيل بمعنى تاج العروس.



عماد متعب مع تمارا و سيلين

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فيما يمتلك عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، بنتا تحمل اسم شايان وهى ابنته الصغرى واسمها من أصل أيرلندى ومعناه "جدير بالتقدير".

أما حازم إمام فابنته الصغرى تحمل اسم لولوه وهو اسم عربى مبسط من لؤلؤه، وهو من أسماء البنات ومعناه الجوهرة التى تستخرج من المحارة فى البحر.



حازم إمام و أبنته لولوة

كما رزق مؤخرا أحمد فنحى بابنته الصغرى فاطيما ومعنى اسمها مدلل من فاطمة، وهى التى تفطم نفسها عن أى شهوات، وهو اسم ابنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ويعتبر من أسماء البنات القديمة التى لم تنتهى موضتها.

وصاحبة اسم فاطيما تتميز بشخصية مهذبة وخلوقة، هادئة الطباع ومتسامحة، متواضعة وراقية فى تعاملها مع الناس.