شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. الزمالك يصل زامبيا.. موقف إيليكى من الأهلى.. عودة كاسونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح حتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية، خاصة مع استعداد نادي الزمالك لخوض مباراة جديدة فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام زيسكو الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة وكذلك موقف النادي الأهلي من الصفقة الشتوية الثانية بعد التعاقد رسميًا مع محمود عبد المنعم كهربا، حيث يتفاوض النادي الأحمر فى الوقت الحالي مع النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، كما تتضمن أبرز الأخبار الصباحية اليوم موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، مباراة فريقه منذ ساعات أمام الإنتاج الحربي رغم قرار منع تواجده فى الملاعب لمدة 3 مباريات. كهربا يشارك في مران الأهلى الجماعي لأول مرة اليوم Advertisements شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي الجديد في مران الفريق الجماعي لأول مرة في مران اليوم،الأربعاء، بعد الإنتهاء من البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الأيام الماضية ، حيث خاض كهربا برنامج تأهيلي طوال الأيام الماضية تحت اشراف طارق عبد العزيز أخضائي التأهيل في الفريق وفقاً لقرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. الزمالك يعلن عودة كاسونجو رسميا فى هذه الحالة كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موعد اتخاذ مسؤولي القلعة البيضاء، قرارا نهائيا بشأن عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل من عدمه.

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