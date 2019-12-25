شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: لو السحر مؤثر فى الكورة أطالب بضم "مشعوذ" للأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مشكلة فريق الزمالك الحالية في القواعد والنظام وهو ما تسبب في خسارة الفريق للنقاط وتراجع المستوى خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد التعادل المخيب للآمال أمام الإنتاج الحربى سلبيًا في الجولة العاشرة بالدوري، وقال إن مشكلة اللاعبين بعيدة كل البعد عن الأزمة المالية خاصة أن عقودهم بالملايين مش بالملاليم، وعن الجدل الدائر حول لجوء بعض الشخصيات إلى سحر من أجل تراجع القلعة البيضاء بعد التعادل أمام الإنتاج الحربى سلبيًا، أوضح ياسر رضوان: "صحيح أن السحر موجود في القرآن ولكن كذب المنجمون ولو صدفوا".

وفسر رضوان تعليقه على ملف السحر قائلاً: "لو موضوع السحر هو السبب في المستوى السيئ في الكورة ممكن نجيب واحد من بتوع الشعوذة ويكون مع الفريق في كل وقت من ضمن الجهاز الفني، من أجل تحسين النتائج.

وفشل لاعبو الزمالك في مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات التي غابت فى المباراتين الماضيتين والتي خسر فيها الفريق الأبيض اللقاء قبل الماضي أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل أمام سموحة سلبيًا ، وبذلك خسر الزمالك 7 نقاط فى 3 مباريات متتالية .

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ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد أبو جبل، حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل الإنتاج الحربي، كلاً من: عامر عامر وأحمد شديد قناوي - معاذ الحناوي - محمود البدري - أحمد مجدي ومحمد بازوكا - محمد عادل - علاء سلامة - موسى دياوارا ومحمود عادل - باسم مرسي.