شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يشترط 8 ملايين جنيه لقيد كهربا فى قائمة الأهلى الشتوية، وزير الرياضة يكشف حقيقة إقامة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات.

اتحاد الكرة يشترط 8 ملايين جنيه لقيد كهربا فى قائمة الأهلى الشتوية

اشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، سداد النادى الأهلى مبلغ 8 ملايين جنيه قبل قيد محمود كهربا لاعب الفريق الجديد فى فترة الانتقالات الشتوية والتى تبدأ أول يناير المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية لـ"الخليج 365" أن النادى الأهلى عليه مستحقات متأخرة للجبلاية تبلغ 8 ملايين جنيه عبارة نسبة اتحاد الكرة من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادى، والتى لم يتم سدادها، واتخذت اللجنة الخماسية قرارًا بعدم السماح للأهلى أو أى نادٍ بالقيد فى يناير المقبل إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة، خاصة أن اتحاد الكرة يمر بضائقة مالية ويحتاج لسيولة مالية فى أقرب وقت.

الزمالك يُجرى تعديلاً بـ"لائحة العقوبات" لمنع التمرد بعد واقعة عواد وجبل

وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك إجراء تعديلاً بلائحة الفريق لمنع أية حالة تمرد بالقلعة البيضاء، بعد الصور التي تم تداولها فى الفترة الأخيرة للثنائى محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسى مرمى الفريق والتى شهدت هجومًا متبادلاً بينهما والتى حرص الثنائى على نفيها وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك جلسة معهما للتأكيد أن المرحلة الجارية لا تحتمل أي أمر خارج عن النص بالفريق وإنه سيتم توقيع عقوبة على أي لاعب يخالف اللائحة بالخصم من عقده مع إخطار اتحاد الكرة بالخصم الموقع عليه لتطبيقه مباشرة.

الأهلي يؤجل صفقة "مدافع" إنبي لانتقالات الصيف

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع أسامة جلال مدافع إنبى على ضمه بنهاية الموسم الجارى لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، فى ظل تعذر ضمه خلال الميركاتو الشتوى المقبل، نظرًا لعدم أحقية الأهلي سوى في استبدال 2 لاعبين، تعاقد الفريق الأحمر مع واحد منهم وهو محمود عبد المنعم كهربا، فيما ما زال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يصر أن تكون الصفقة الثانية في مركز المهاجم الصريح وبالتحديد طلب التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم نادي لوزيرن السويسري، والذي سبق وأن أشرف على تدريبه ويعلم قدراته جيدًا.

Advertisements

اتحاد الكرة يخاطب الأمن رسمياً لمنع "الموقوفين" من حضور المباريات

أرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى خطابات أمنية إلى الجهات المسئولة بمنع أى شخص موقوف من قبل الجنة الانضباط باتحاد الكرة من دخول لأرض الملعب.

وزير الرياضة يكشف حقيقة إقامة السوبر بين الأهلى والزمالك فى الإمارات

كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حقيقة ما تناولته إحدى الجرائد الإماراتية بشأن إقامة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك فبراير المقبل.

الزمالك يتسلح بـ"بند" سري للإطاحة بـ"بوطيب" بعد عملية الركبة

استقرت إدارة نادى الزمالك، على تحديد إمكانية فسخ التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق من عدمه، وفقًا لموعد عودته النهائى للفريق حيث سيجرى اللاعب عملية فى الركبة خلال الفترة الجارية وسيتم التواصل معه للاطمئنان على حالته ومعرفة موعدته للفريق وإخطاره بمسألة استمراره مع الأبيض لنهاية الموسم من عدمه، بعد الاستقرار النهائى حول مصيره بالتشاور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

الإسماعيلى يستقر على قيد محمود البدرى فى القائمة العربية

استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قيد محمود البدرى الظهير الأيسر للفريق فى القائمة العربية بعد المستوى الجيد الذى قدمه اللاعب فى مباريات الفريق السابقة، يأتى ذلك فى إطار حرص النادى على تدعيم هذا الجانب قبل مباريات الفريق القادمة بالبطولة.