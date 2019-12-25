انتصارات إنبي تتوقف بتعادل أمام الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توقفت انتصارات فريق إنبي من خلال التعادل السلبي أمام حرس الحدود في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبروت" ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري.

الفريق البترولي فشل في مواصلة انتصاراته للمباراة الخامسة بعد التعادل السلبي أمام فريق حرس الحدود والذي فشل هو الآخر في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي.

وأصبح ترتيب إنبي بعد التعادل في المركز السابع برصيد 14 نقطة، في المقابل تواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

جدير بالذكر أن إنبي سيواجه الإسماعيلي في الجولة المقبلة، في المقابل يلعب حرس الحدود أمام بيراميدز.