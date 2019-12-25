أول تعليق رسمي من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تكليف محمد فضل عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية والتي تدير شؤون الكرة المصرية من أجل دراسة العروض المقدمة للاتحاد بشأن مباراة السوبر والتي ستقام بين الأهلي والزمالك.

وبحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر"، فإن فضل سيدرس العروض المقدمة للاتحاد بشأن تنظيم مباراة السوبر بالتنسيق مع الشركة الراعية.

وكشف الاتحاد المصري أن أعضاء اتحاد الكرة لم يحددوا بشكل نهائي موعد ومكان مباراة السوبر، فمن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عما تم التوصل إليه بمجرد الاستقرار على أحد العروض المقدمة.

وكانت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية كشفت صباح اليوم الأربعاء عن وجود اتفاق بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس أبوظبي من أجل إقامة مباراة السوبر المصري في أبوظبي خلال فبراير من العام المقبل (طالع التفاصيل).

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في المقابل تواصل "الخليج 365" مع أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي أعلن أن هناك اتفاقًا بين وزارة الشباب والرياضة وبين مجلس أبوظبي؛ لإقامة مباراة السوبر في الإمارات (طالع التفاصيل).

وسبق أن واجه الأهلي بطل مسابقة الدوري خصمه الزمالك بطل كأس مصر في السوبر المصري بالإمارات مرتين؛ الأولى كانت في 2015 وانتهت لصالح الأحمر (3-2)، بينما حسم الأبيض اللقاء الثاني بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

ولعب الأهلي مباراة ثالثة في الإمارات من خلال مواجهة المصري البورسعيدي؛ ليحسم الفريق الأحمر اللقاء لصالحه بالفوز بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بآخر نسخة ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على غريمه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم بالاسكندرية وتحديدًا على ملعب "برج العرب".