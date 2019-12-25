"مران في السابعة".. وصول بعثة الزمالك إلى زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك إلى مدينة دولا الزامبية من أجل مواجهة فريق زيسكو الزامبي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت طائرة الزمالك تأخرت عن الاقلاع لمدة ساعتين من أديس أبابا بأثيوبيا، ليصل الفريق الأبيض إلى زامبيا في تمام الثانية عصر اليوم.

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وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة أربع ساعات بعد تناول وجبة الغداء على أن يؤدي الفريق مرانه في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني في ترتيب مجموعته الأولى برصيد ثلاث نقاط، والتي تضم مازيمبي صاحب الصدارة بست نقاط، ثم يحتل زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في الترتيب الثالث والرابع برصيد نقطة.