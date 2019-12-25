"صلاح الأبرز وماني لا يصدق".. أسطورة يونايتد يختار الأفضل في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف النجم البلغاري السابق ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير السابق، عن رأيه في الأفضل بتشكيل ليفربول خلال الفترة الحالية.

نجم اليونايتد السابق قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية، إن النجم السنغالي ساديو ماني يلعب دورًا محوريًا في تشكيل المدرب يورجن كلوب مع ليفربول.

وأضاف برباتوف خلال تصريحاته، أن مستوى ماني خلال هذا الموسم لا يصدق نظرًا للأداء الذي يقوم به بجانب سرعته المهذلة.

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وأوضح: "صحيح أن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك يسيطران على قائمة الأبرز في ليفربول، لكن أرى أن ماني هو الأفضل".

وأنهى: "ماني لا يزال بإمكانه التطور، كان إنجازًا رائعًا أن يتواجد في الترتيب الرابع بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام".

ويستعد ماني رفقة صلاح لقيادة ليفربول أمام مباراة ليستر سيتي حيث سيخرج "الريدز" لمواجهة "الثعالب" غدًا الخميس ضمن قمة الأسبوع الـ19.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بفارق عشر نقاط عن ليستر سيتي، و11 نقطة عن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.