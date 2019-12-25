انبي وحرس الحدود"حبايب" في الدوري

تعادل فريق انبي مع حرس الحدود بدون اهداف بستاد بتروسبورت ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. جاء اللقاء دون المستوى حيث كل فريق بحذر شديد خوف من هو الشباك واحتج لاعبو الحدود على تجاهل الحكم لركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق. واحتج لاعبو الحدود على تجاهل الحكم لركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق. ليوقف الحدود سلسلة انتصارات الفريق البترولي الأخيرة والتي وصلت الى اربعة متتالية. متتالية. وحصل كلا من محمد جريندو وعبد الله جمعة على انذار من الحدود في مقابل انذار لإنبي ناله اسامه جلال بهذه النتجية ارتفع رصيد انبي الى 14 نقطة وصعد للمركز السابع بينما ارتفع رصيد الحدود الى 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

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