وزير الرياضة يلتقي بوفد القيادات الشبابية التونسية

تستكمل وزارة الشباب والرياضة برنامج تبادل القيادات الشبابية بين مصر وتونس بمقابلة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أعرب عن عمق العلاقات ما بين وزارة الشباب المصرية والتونسية ورغبة الوزارة في مزيدمن التعاون خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الوزير بأعضاء الوفد التونسي الذين أعربوا عن اعجابهم بمركز شباب الجزيرة ومركز التعليم المدني بالجزيرة كما قام أعضاء الوفد بإهداءدرع تذكاري من وزارة الشباب التونسية الى الدكتور أشرف صبحي .
وجدير بالذكر ان زيارة الوفد التونسي جاء في اطار مذكرة التعاون بين مصر وتونس والتي تضمن العديد من الانشطة الشبابية منها تبادل الزيارات في مجال القيادات الشبابية للتعرف على الانشطة والبرامج الشبابية بين البلدين.
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