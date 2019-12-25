الأهلي السعودي يواصل تدريباته لمواجهة الشباب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، تدريباته لمواجهة الشباب يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري السعودي .

شهدت تدريبات الأهلي مشاركة ثلاثي الفريق عمر السومة ويوسف البلايلي ومحمد خبراني في تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن أنهوا البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال الأيام الماضية.

ووقف مدرب الفريق السويسري على

الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، استعدادً لمواجهة الشباب .

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب، وقبل الختام أوعز المدرب للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة.