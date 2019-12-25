تشكيل الجونة أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراة اليوم، الأربعاء، أمام سموحة ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز. يبدأ الجونة بتشكيل مكون من: محمود الغرباوي (1)، جوناثان أنجويم (13)، خالد صبحي (3)، محمد نجيب (24)، باسم علي (25)، عمرو بركات (17)، أكرم توفيق (14)، سيرج أكا (8)، أحمد حمدي (7)، عمرو عبد الفتاح «عموري» (19)، أحمد ريان (9). (8)، أحمد حمدي (7)، عمرو عبد الفتاح «عموري» (19)، أحمد ريان (9). وعلى مقاعد البدلاء كل من: هيثم محمد، لؤي وائل، والتر بواليا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، محمد محسن، آلان تشيامابادي.

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