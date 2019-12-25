اتحاد الكرة يفاضل بين عروض استضافة السوبر

كلفت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل عضو اللجنة بدراسة العروض المقدمة للاتحاد بشأن تنظيم مباراة السوبر

بالتنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد، على أن يتم العرض على اللجنة لاختيار العرض المناسب من حيث مكان اقامة المباراة وموعدها.

وصرح الكابتن محمد فضل أن الاتحاد لم يستقر بشكل نهائي على المكان والموعد وأن ما نشر بهذا الصدد مجرد اجتهادات.