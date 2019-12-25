اليوم.. الإسماعيلي يحسم مشاركة محمد مجدي أمام الاتحاد السكندري

يخضع محمد مجدى الجمل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى لإختبار طبى اليوم الأربعاء لحسم مصيره من المشاركة فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

وذلك بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية فى مواجهة المقاولون العرب وتسببت في مغادرته الملعب ليحل محمد عمار بديلًا له في

المباراة التي خسرها الدراويش بهدفين دون رد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندرى بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل على استاد الإسكندرية، فيما يستضيف استاد

الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً.

ويتجمد رصيد الدراويش عند النقطة الثالثة عشرة محتلاً المركز التاسع في جدول الدوري المصري بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف، وخسر الدراويش 17 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة