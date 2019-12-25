أجرى مرتضى منصور، رئيس النادي، اتصالا هاتفيا بالمهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بزامبيا للاطمئنان عليها بعد الوصول مباشرةإلى مدينة ندولا الزامبية.
أكد زادة لمنصور أن إجراءات دخول أفراد البعثة لم تستغرق دقائق معدودة بعدها توجهت إلىفندق الاقامة الذي يبعد عن المطار بعشر دقائق فقط.
كما أجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة اتصالا بأحمد زاهر المدير الإداري للفريق للاطمئنان على البعثة بعد علمه بتأخر الطائرة لمدة ساعتين لأسباب فنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في زامبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.