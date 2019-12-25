مرتضى منصور يطمئن على بعثة الزمالك في زامبيا

أجرى مرتضى منصور، رئيس النادي، اتصالا هاتفيا بالمهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بزامبيا للاطمئنان عليها بعد الوصول مباشرة

إلى مدينة ندولا الزامبية.

أكد زادة لمنصور أن إجراءات دخول أفراد البعثة لم تستغرق دقائق معدودة بعدها توجهت إلى

فندق الاقامة الذي يبعد عن المطار بعشر دقائق فقط.

كما أجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة اتصالا بأحمد زاهر المدير الإداري للفريق للاطمئنان على البعثة بعد علمه بتأخر الطائرة لمدة ساعتين لأسباب فنية.