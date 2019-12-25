أحمد مدبولي يغيب عن لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري

تأكد بشكل نهائي غياب أحمد مدبولي صانع ألعاب الإسماعيلي، عن لقاء الإتحاد السكندرى والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال "البطولة العربية".
ويغيب مدبولي بيسبب الإصابة حيث يعانى اللاعب من التهابات في الحوض، أدت الي غيابه عن مباراة المقاولون الماضيه مع استمرار غيابه امام الإتحاد السكندري.
يغادر الدراويش غدًا الخميس إلي مدينة الإسكندريةلإقامة معسكر مغلق قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة أمام نادي الاتحاد السكندري.
كان الإسماعيلي قد صعد إلى هذا الدور بالفوز على الجزيرة الإماراتي برباعية نظيفة في مجموع المباراتين ، بينما تأهل زعيم الثغر بالفوز على المحرق البحريني بثلاثية نظيفة .
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