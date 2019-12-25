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وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى الثانية عصر اليوم إلى مدينة ندولا الزامبية وذلك بعد أن تأخرت الطائرة عن الإقلاع من أديس أبابا باثيوبيا لمدة ساعتين.
وكان في استقبال البعثة المهندس هانى زادة عضو مجلسإدارة النادي ورئيس البعثه وأيمن حافظ المنسق العام ومحمد فرير سكرتير ثالث السفارة المصرية بزامبيا وعبد الناصر ابراهيم الملحق الإداري ومحمد طه من مجموعة شركات السويدي.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربع ساعات بعد تناول طعام الغداء على أن يؤدي الفريق مرانه فى السابعة مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية للإستاد الرئيسي الذي تقام عليه المباراة أمام زيسكو الزامبي والمقررة إقامتها السبت المقبل فى الجولة الثالثة لدوري المجموعات الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل زامبيا.. والفريق يتدرب السابعة مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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