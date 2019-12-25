رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن انتقال بناهينى إلى الكوكب السعودي

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الغاني إيمانويل بناهيني لنادى الكوكب السعودى وقبول العرض الوارد من النادى السعودى لانتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. انتقل " بناهينى" لصفوف نادى الكوكب السعودى بعد الإطلاع على الرؤية الفنية للكابتن طلعت يوسف المدير الفنى ورئيس جهاز الفريق الأول لكرة القدم وموافقته على انتقال اللاعب. الفريق الأول لكرة القدم وموافقته على انتقال اللاعب. يأتي ذلك في إطار سياسة الاستثمار الرياضي الذى ينتهجه مجلس إدارة النادى للاستفادة بجميع عناصر ولاعبى الفريق خلال المرحلة القادمة، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع نادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى 2019 الجاري.

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